Евродепутат от Словакии назвал действия Украины экономической войной

Украинские власти объявили экономическую войну Словакии, остановив транзит нефти от российской компании «Лукойл». С таким заявлением выступил депутат Европейского парламента от этой страны Любош Блага в Telegram-канале. Газета.Ru

«То, что сделала Украина, — это буквально объявление экономической войны», — написал он. По мнению депутата, по-другому невозможно объяснить остановку поставок нефти из РФ в Словакию и Венгрию. Блага назвал этот шаг «жестокой атакой» на жителей европейских стран. ТАСС

Ранее МИД Словакии подтвердил обращение в ЕК из-за остановки транзита нефти Киевом. RT на русском