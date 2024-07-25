Африка закупилась российской нефтью

Африканские страны по итогам 2023 года приобрели у России 17,6 тонн нефтепродуктов. Показатель в 3,5 раза превышает результат предыдущего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента международного сотрудничества Министерства энергетики РФ Дмитрия Семенова.

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«По поставкам хорошая динамика. <...> Где-то сказывается низкая база сравнения, но, тем не менее, лепта в решение задач по переориентации нашего энергоэкспорта здесь тоже вносится», — отметил спикер.



Накануне сообщалось, что морской экспорт российской нефти марки ESPO в июле вырос на 7,6% в годовом выражении и достиг рекордных 945 тыс. баррелей в сутки. Ключевым импортером традиционно был Китай. На его долю пришлось 83% всех поставок ESPO в текущем месяце.

До этого Индонезия заявила о готовности купить российскую нефть.