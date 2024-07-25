Новак оценил необходимость введения запрета на экспорт дизеля

Правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива, в том числе зимнего, так как объемов его производства достаточно.

Об этом журналистам заявил вице-премьер Александр Новак.

"По дизелю - нет [таких обсуждений]. Мы не собираемся запрещать поставки дизеля, поскольку у нас большие объемы его производства, и сейчас ситуация очень стабильная", - сказал он. "Зимнего дизеля, я уверен, объемов его производства тоже достаточно", - добавил Новак.



Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники написала, что правительство обсуждает возобновление запрета на экспорт дизтоплива, как для НПЗ, так и для трейдеров.

Запрет на экспорт бензина из РФ действовал в 2023 году с 21 сентября по 17 ноября для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива. Аналогичная мера распространялась и на дизельное топливо.

При этом правительство РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года снова ввело временный запрет на экспорт бензина (но не на дизель), который однако был приостановлен с конца мая по июль включительно.