Европейцам запретили обмен активами с россиянами

Гражданам и компаниям из Евросоюза не следует участвовать в обмене активами с российскими инвесторами, следует из разъяснений Европейской комиссии (ЕК).

«Физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено участвовать в схеме обмена активами из-за участия Национального расчетного депозитария <…> все средства и экономические ресурсы, принадлежащие НРД, принадлежащие ему, находящиеся в его распоряжении или контролируемые им, должны быть заморожены, и никакие средства или экономические ресурсы не могут быть ему доступны ни прямо, ни косвенно», — говорится в комментариях Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала, который ссылается на регламент Совета (ЕС) № 269/2014.



Первым на него обратил внимание РБК.

Комиссии известно, что 22 марта 2024 года Россия начала реализацию схемы обмена активами в рамках указа президента № 844, говорится в документе. Однако все операции, которые подразумевают выплату средств НРД или любым другим фондам или экономическим ресурсам в пользу НРД, запрещены.

«Эта схема позволит российским розничным инвесторам подавать заявки на обмен западных ценных бумаг, которые в настоящее время заморожены на счетах НРД в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС в обмен на средства «недружественных» инвесторов, заблокированных в России на счетах типа «"С"».



разъяснения Союза по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала ЕК

НРД с июня 2022 года находится под блокирующими санкциями Евросоюза. НРД проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых расчетов, обслуживает как российские ценные бумаги в качестве центрального депозитария, так и иностранные ценные бумаги. А согласно санкционным ограничениям, все средства, контролируемые НРД подлежат заморозке.

Российские инвесторы могли подавать заявку на продажу иностранных ценных бумаг в рамках процедуры обмена до 8 мая. Иностранные инвесторы могли подавать заявки на покупку выставленных на продаже бумаг с 3 июня по 5 июля. Расчеты по всем сделкам должны быть завершены до 1 сентября. Обеими сторонами было подано сопоставимое количество заявок, говорили ранее представители Минфина, со стороны россиян — более 1 млн заявок на 35,3 млрд рублей.