Инфляция в России начала замедляться

В Минэкономразвития сообщили о замедлении инфляции в России до 9,18%, передает РИА Новости.

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Отмечается, что на предыдущей неделе показатель был на уровне 9,21%. В обзоре ведомства «О текущей ценовой ситуации» говорится, что возобновление снижения цен наблюдается по плодоовощной продукции. Так, в стране упала стоимость помидоров, огурцов и овощей «борщевого набора», уточняет министерство. Кроме того, цены упали на фрукты.

«На продукты питания за исключением овощей и фруктов рост цен составил 0,11%», — указано в обзоре.



Также в документе говорится о снижении темпов повышения цен на сахар и хлебобулочные изделия, ускорении дефляции на мясо птицы и яйца. На неделе с 16 по 22 июля в сегменте продовольственных товаров рост цен составил 0,07% против 0,05% на прошлой отчетной неделе.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что 2026 год является реальным сроком, когда инфляция в России замедлится до целевого уровня в 4%.