Россия сохранила мировое лидерство в добыче минтая

Российские рыбаки по итогам первого полугодия 2024 года выловили свыше 1,3 млн тонн минтая, что почти вдвое больше аналогичного показателя главного конкурента России в мировом секторе минтая - США.

Об этом ТАСС рассказали в Ассоциации добытчиков минтая.

"Российские рыбаки за первое полугодие 2024 года выловили свыше 1,3 млн тонн минтая, что почти вдвое больше аналогичного показателя главного конкурента нашей страны в мировом секторе минтая - США. Таким образом, Россия сохраняет место крупнейшего добытчика минтая в мире", - говорится в сообщении.



Как рассказал президент ассоциации Алексей Буглак, чьи слова приводятся в сообщении, по итогам первого полугодия текущего года вылов минтая в России увеличился на 21 тыс. т или 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Он также отметил, что, по прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2024 году мировой вылов минтая вырастет на 12%, до 3,7 млн тонн и Россия останется лидером. По прогнозам ассоциации, вылов минтая российскими рыбаками по итогам 2024 года составит около 2 млн тонн.

О ситуации на рынке

По словам Буглака, ситуация на мировом рынке продолжает оставаться сложной и оказывать влияние на структуру производства продукции из минтая: из-за спада на экспортных рынках филе минтая рыбопромышленники ориентируются на выпуск востребованной как на внутреннем, так и на внешних рынках продукции.

"Как результат, к 4 июля производство мороженого минтая увеличилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а сурими - на 24%, производство филе при этом сократилось на 10%, а фарша - на 13%", - отмечается в сообщении ассоциации.



О районах добычи минтая

"Сейчас идет промысел минтая во втором по значимости и объему вылова районе - Западно-Беринговоморской зоне. Общий допустимый улов в этой зоне установлен в размере 700 тыс. тонн, что является максимальным значением за 15 лет. Сейчас на траловом промысле минтая в этом районе работают 79 российских рыбодобывающих судна. Из-за нестабильной промысловой обстановки в начале путины к 4 июля добыто 145,5 тыс. тонн, что на 28% меньше показателей прошлого года. Рыбаки рассчитывают на улучшение ситуации. С учетом того, что промысловый сезон в Беринговом море продлится до конца года", - пояснил глава ассоциации.



Ранее ассоциация сообщала, что вылов минтая в России по итогам 2023 года вырос на 3% по сравнению с 2022 годом, до 1,96 млн тонн, это рекордный показатель за последние 25 лет.