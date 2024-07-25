G7 пока не приняла решения по использованию замороженных активов России

Страны «Большой семерки» (G7) не приняли какого-либо решения по использованию замороженных активов РФ в Европе для помощи Украине, вопрос остается на повестке дня, заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки.

«В этот раз решение принято не было. Мы продолжим обсуждение», - цитирует япоснкое агентство Kyodo слова министра.



Вопрос обсуждался на переговорах глав Минфинов и Центробанков стран G7, которые прошли в Рио-де-Жанейро.

Напомним, ранее в Саудовской Аравии пригрозили странам «Большой семерки» распродать долговые бумаги Евросоюза в случае ареста российских активов. Тем самым в Эр-Рияде призвали G7 соблюдать нормы международного права.

Накануне, в ЕС предложили варианты по более долгосрочной заморозке активов России - либо достижение бессрочной заморозки, либо на срок до 36 месяцев. Речь идет о почти $300 млрд, в основном они находятся в Европе.