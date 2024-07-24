Названа причина создания «секретных запасов» Китая

В последние несколько лет в Китае были созданы «секретные запасы» сырья, энергоресурсов и продуктов, которые должны будут компенсировать потенциальные убытки от переизбрания на пост президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Economist.

По информации источника, Пекин опасается, что переизбрание Трампа приведет к закрытию важнейших путей поставок, либо приведет к началу длительного конфликта из-за ситуации на Тайване. Как объясняет издание, в 2023 году импорт основных ресурсов Китаем побил рекорды по нескольким направлениям, а его общие объемы увеличились на 16%. Однако источник утверждает, что этот рост не связан с ростом потребления — причиной наращивания импорта в The Economist считают именно накопление запасов «на черный день».

«Китай, похоже, накапливает материалы быстрыми темпами — и в то время, когда товары дороги. Политики в Пекине, похоже, обеспокоены новыми геополитическими угрозами , не в последнюю очередь тем, что новый ястреб-президент Америки может попытаться перекрыть важнейшие пути поставок в Китай», — сообщает издание.



Ранее министр иностранных дел Китая Ван И сообщил, что Пекин будет содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине.