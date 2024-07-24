Бюджет Украины назвали самым дефицитным в мире

Член бюджетного комитета Верховной Рады Павел Фролов назвал бюджетный дефицит Украины самым большим в мире, сообщает издание «Страна».

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По его словам, из-за боевых действий госрасходы сейчас превышают доходы вдвое. Парламентарий отметил, что в текущем году 40 миллиардов дефицита покрывают страны Запада, но в 2025-м ожидается «ситуация гораздо хуже», поэтому Киев просит партнеров не снижать поддержку.

О том, что дефицит бюджета вырос, власти Украины стали заявлять еще в начале 2024 года, связывая это с уменьшением объемов получаемой из-за рубежа помощи. Предусмотренные доходы главного финансового документа страны составляют 1,746 триллиона гривен, а расходы — 3,308 триллиона гривен. 2023-й Украина завершила с дефицитом бюджета в 1,3 триллиона гривен (на тот момент около 33,4 миллиарда долларов), «Коммерсантъ».

Ранее на этой неделе премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Киеву удалось договориться с кредиторами о реструктуризации долга, благодаря чему удастся сэкономить на обслуживании долга 11,4 миллиарда долларов. Таким образом Украине удалось избежать дефолта, возможное наступление которого связывали с истекавшим 1 августа сроком приостановки выплат по долгу перед частными инвесторами.