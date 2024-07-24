Экспорт нефти из России упал до минимума за 7 месяцев

Экспорт нефти из России упал до самого низкого уровня за последние 7 месяцев, достигнув пика в апреле, после чего сократился на 620 000 баррелей в день. Введенные против России санкции перенаправляют потоки и усиливают уже существующие ограничения, пишет Business Insider.

Экспорт российской нефти упал до самого низкого уровня с декабря.

Во вторник агентство Bloomberg сообщило, что экспорт нефти из Приморска и Усть-Луги, двух главных портов страны, сократился на 41% за последний месяц и продолжает падать.

Снижение экспорта происходит на фоне того, что Россия стремится выполнить условия сокращения добычи, согласованные с нефтяным картелем ОПЕК+. В ближайшие месяцы планируется продолжить сокращение добычи, чтобы компенсировать превышение квоты ОПЕК+, как источники сообщили агентству Bloomberg.

Россия в целом выполняет рекомендации ОПЕК, а во время серии сокращений в марте президент Владимир Путин одобрил усилия ОПЕК+ по поддержанию цен на нефть, но выразил беспокойство по поводу потери доли рынка в пользу США.

В этом году экспорт российской нефти сократился примерно на 30 000 баррелей в день по сравнению с прошлогодним средним показателем, а с момента достижения пика в апреле он снизился на 620 000 баррелей в день.

Падение экспорта российской нефти также происходит на фоне недавних санкций против российского поставщика нефти Лукойл (MCX:LKOH), что привело к перенаправлению некоторых потоков нефти в такие европейские страны, как Венгрия и Словакия. Трубопроводы в эти страны пройдут через Украину, и экспорт может снова вырасти, поскольку компания занимается перенаправлением поставок.

Тем временем Великобритания недавно ввела санкции в отношении танкеров, перевозящих нефть из России, в том числе тех, которые называют частью «теневого флота» страны. В настоящее время под санкции попали более 60 танкеров, перевозящих российскую нефть.

Эти санкции вынуждают нефтепереработчиков в ряде стран, например, в Индии, отказываться от поставок российской нефти.

Санкции в отношении российских энергоресурсов являются частью более масштабных усилий по сокращению доходов бюджета страны.

По данным Statista, в 2023 году на долю России пришлось около 12% мировой добычи сырой нефти, что сделало ее третьим по величине производителем нефти в мире.