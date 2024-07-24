Болгария предложила Венгрии помощь с поставками нефти

Болгария предложила оказать Венгрии помощь с обеспечением поставок нефти на ее территорию после блокировки Украиной трубопроводных поставок из России, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мой болгарский коллега (глава МИД Болгарии Димитар Главчев - прим. ТАСС) предложил свою помощь в преодолении трудностей, вызванных украинским запретом на транзит нефти", - сообщил он по итогам разговора с главой МИД Болгарии. "Как настоящий друг и надежная транзитная страна, Болгария способствует обеспечению безопасности энергоснабжения Венгрии. В прошлом году через Болгарию в Венгрию поступило 5,6 млрд куб. м природного газа, а в этом году мы смогли закупить 3,9 млрд куб. м природного газа. Мы согласились, что Европейский союз действительно должен поддерживать энергетическую безопасность стран Юго-Восточной и Центральной Европы, способствуя развитию инфраструктуры", - подчеркнул Сийярто.



Ранее Украина прекратила транзит нефти "Лукойла" через свою территорию в Венгрию и Словакию из-за включения его Киевом в черный список. Поставки энергоносителя из РФ в эти страны осуществляются по трубопроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо провел телефонный разговор с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем. Он сообщил ему, что Братислава "не намерена быть заложницей российско-украинских отношений", и подчеркнул, что решение Киева может привести к прекращению поставок на Украину дизельного топлива производства компании Slovnaft, составляющего около 10% всего потребления постсоветской республики.

Будапешт и Братислава запросили консультации с Киевом при посредничестве Еврокомиссии (ЕК) в связи с приостановкой Украиной транзита нефти из РФ. ЕК в среду рассмотрит жалобу Венгрии и Словакии на решение Киева прервать прокачку нефти. В Брюсселе утверждают, что на данный момент ситуация с транзитом нефти "Лукойла" через Украину "никак не влияет на снабжение ЕС".