В России растет число поддельных банкнот китайских юаней

Во втором квартале 2024 года в банковской системе Российской Федерации было выявлено пять поддельных банкнот китайских юаней, следует из сообщения ЦБ. Всего за указанный период обнаружено 276 поддельных банкнот иностранных государств, в том числе семь поддельных евро и 264 поддельных доллара США. Из них в апреле обнаружено 196 подделок, в мае — 51, в июне — 29.

Последний раз больше поддельных юаней было обнаружено в третьем квартале 2021 года — девять штук. За весь прошлый год установили лишь пять фальшивых банкнот национальной валюты КНР, а за первый квартал 2024 года — лишь три.

За второй квартал 2024 года было обнаружено 2,12 тысяч поддельных денежных знаков Банка России, в том числе 1,35 тысяч поддельных пятитысячных банкнот, 573 поддельные банкноты номиналом 1 000 рублей и 99 поддельных банкнот номиналом 2 000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 200 и 10 рублей — всего по одной. При этом было выявлено 23 поддельные монеты номиналом 10 рублей и 16 поддельных монет номиналом 5 рублей.