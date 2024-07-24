Спрогнозировано замедление темпов роста экономики

Эксперты, опрошенные РИА Новости, ожидают замедления темпов роста экономики РФ в связи с возможным повышением ключевой ставки в стране и окончанием программы льготной ипотеки.

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Авторы публикации напоминают о том, что Международный валютный фонд (МВФ) в июле принял решение сохранить прогноз роста ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,2% и понизить оценку на 2025 год до 1,5% (это на 0,3 процентного пункта ниже, чем ожидалось в апрельском докладе фонда). Согласно прогнозу Минэкономразвития на 2024 год, рост экономики РФ составит 2,8%. В ЦБ РФ считают, что рост составит 2,5-3,5% в 2024 году, а в 2025 году - 1-2%.

По словам директора Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марселя Салихова, факторы для сохранения высоких показателей прогноза на 2024 год связаны с фактическими результатами первого полугодия.

«Прогноз годового роста в 3,2% означает, что во втором полугодии темпы экономического роста сократятся - примерно до 2%», - отметил собеседник.



26 июля Центробанк проведет заседание по ключевой ставке. Как сообщили ранее РБК большинство экспертов, ставка увеличится с 16 до 18%.