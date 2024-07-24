В России собираются ограничить экспорт дизельного топлива

Российские власти могут прибегнуть к введению запрета экспорта дизельного топлива, если цены на него резко вырастут. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

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В 2024 году ограничения на вывоз ввели для бензина. В прошлом году в стране был введен запрет экспорта дизтоплива, однако трубопроводный экспорт возобновили в связи с рисками сокращения нефтепереработки.

Сейчас в России обсуждают целесообразность запрета на экспорт дизтоплива. Если ценовая ситуация обострится, эмбарго коснется нефтеперерабатывающих заводов и трейдеров. Специалисты считают, что пока нет сигналов для введения полного эмбарго.

Ранее эксперты в беседе с изданием Life не исключили того, что к осени литр бензина подорожает до 58–59 рублей. По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, в настоящее время особенных мер для сдерживания повышения стоимости на популярные виды топлива не применяют.