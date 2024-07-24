В Брюсселе предложили варианты заморозки активов РФ

В Брюсселе предложили два варианта заморозки активов РФ. Об этом пишет Bloomberg.

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Этот шаг Евросоюза объясняется стремлением продемонстрировать США гарантию компенсации обещанного Украине кредита в размере $50 млрд на восстановление страны, который планируется финансировать из доходов от замороженных средств российского Центробанка.

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Первым предложенным Брюсселем вариантом является постоянная заморозка активов РФ, решение о которое планируется пересматривать с определенной периодичностью. Второй вариант — продление решения о заморозке российских активов каждые 18, 24 или 36 месяцев. В настоящий момент решение о заморозке российских активов требует одобрения всех 27 стран ЕС каждые полгода.

До этого верховный представитель Еврокомиссии по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первый транш из доходов от активов РФ перечислят ЕК в начале августа.

Ранее Захарова заявила о жестком ответе в случае транша доходов из активов РФ.