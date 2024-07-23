Минфин США обязал держателей активов РФ отчитаться об их наличии

Министерство финансов США обязало держателей российских активов до 2 августа уведомить ведомство об их наличии. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

"Все финансовые учреждения, в которых находятся суверенные активы России и которые знают или должны знать о таких активах, обязаны предоставить уведомление о них", - говорится в сообщении.



Отмечается, что это необходимо сделать в течение 10 дней с момента их выявления или не позднее 2 августа текущего года.

Уточняется, что сделать это можно через специальную форму.

До этого сообщалось, что Россия в мае сократила вложения в американские государственные облигации до $45 млн. Об этом стало известно из опубликованных документов минфина США. Объем вложений в долгосрочные бумаги снизился до $42 млн с апрельских $45 млн. Между тем вложения РФ в краткосрочные госбонды выросли до $3 млн с $1 млн месяцем ранее.