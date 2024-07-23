Новак рассказал о добыче нефти в России в июле

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в текущем месяце российская сторона добывала нефть на уровне, который близок к целевому в рамках ОПЕК+, передает РИА Новости.

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Новак выступил в кулуарах российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству. Он отметил, что Россия намерена компенсировать недоисполнение сделки за счет будущих объемов.

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«Мы несколько недоисполнили в полном объеме. Минэнерго сделает графики и соответствующие баррели будут компенсированы за счет будущих объемов», - подчеркнул вице-премьер.



Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Великобритания и несколько европейских стран готовятся к усилению контроля за нефтяными танкерами РФ, которые якобы избегают санкций. До этого 11 июня стало известно, что Евросоюз может ввести рестрикции в отношении российской судоходной компании «Совкомфлот», которая в том числе занималась транспортировкой нефтепродуктов за рубеж.