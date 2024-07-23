Путин заявил о рекордных поставках энергоресурсов в Китай

Поставки энергоресурсов из России в Китай в настоящее время достигают рекордных объемов, страны вместе работают над совершенствованием технологий добычи, переработки и транспортировки сырья, отметил президент РФ Владимир Путин.

"Планомерно расширяется двустороннее взаимодействие в нефтегазовой, угольной и электроэнергетической сферах. Рекордных объемов достигают поставки российских энергетических ресурсов на территорию Китая. Специалисты наших стран вместе работают над совершенствованием технологий добычи, переработки и транспортировки сырья, повышением их экологической безопасности", - говорится в приветствии главы государства к участникам, организаторам и гостям VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума, текст которого опубликован на сайте Кремля.



Российский лидер отметил, что отношения между Москвой и Пекином динамично развиваются в русле всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. "Одной из наиболее значимых составляющих этих отношений традиционно является энергетическое сотрудничество, которое за последнее время стало особенно насыщенным и продуктивным", - подчеркнул Путин.

По его словам, важнейшую роль в обеспечении прямого, конструктивного диалога по актуальным вопросам кооперации в столь значимых отраслях играет Российско-китайский энергетический бизнес-форум, объединяющий представителей профильных государственных ведомств, деловых и экспертных кругов наших стран.

"Среди его последних наработок хотел бы отметить "Атлас инвестиций российско-китайского энергетического сотрудничества" - уникальную информационно-аналитическую платформу, открывающую новые возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов и инициатив", - добавил президент.



Он пожелал участникам форума плодотворной работы, успехов и всего самого доброго.

О форуме

Российско-китайский энергетический бизнес-форум является платформой для практического сотрудничества между Россией и Китаем в сфере энергетики. В нем принимают участие ведущие российские и китайские компании, крупные банки, представители власти и научного сообщества.