Новак назвал дату возобновления запрета на экспорт бензина из РФ

Запрет на экспорт бензина из России, исключение по которому сделано на июль, вновь будет действовать с 1 августа.

Предложения по возможному запрету на экспорт на сентябрь - октябрь поступили в правительство и рассматриваются. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"У нас эмбарго принято до 1 сентября. Сейчас сделано исключение на июль месяц. С 1 августа исключение заканчивается. Автоматический запрет на экспорт нефтепродуктов, бензинов восстанавливается. То есть с 1 августа запрет будет восстановлен", - сказал он.



Новак также отметил, что предложения по ограничению экспорта бензина и нефтепродуктов из РФ на сентябрь и октябрь поступили от Минэнерго в правительство.

"Сейчас такие предложения поступили от Министерства энергетики в правительство, мы их рассматриваем. Мы исходим из баланса спроса и предложения, обеспечения внутреннего рынка, в первую очередь, чтобы он был обеспечен, и анализируем. Если действительно мы будем видеть, что на сентябрь - октябрь потребуется продолжение запрета поставок на экспорт бензина, то это решение будет принято", - добавил он.



Ранее Новак говорил, что правительство в августе может не продлить отмену запрета экспорта бензина, если ситуация будет оставаться напряженной. По его словам, рынок топлива России остается стабильным, однако он чувствительно реагирует на объемы предложения бензина Аи-95.

19 июля стало известно, что Новак поручил профильным ведомствам представить предложения и проект постановления правительства по продлению запрета на экспорт бензина после 1 сентября.

РФ с 1 марта 2024 года ввела временный запрет экспорта бензина на полгода, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды.