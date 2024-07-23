Путин заявил, что в России «лишних денег нет»

Доходы бюджета РФ растут, но лишних денег в стране нет, поэтому надо следить за финансовой дисциплиной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Счетной палаты РФ Борисом Ковальчуком. ТАСС

«Да, у нас и доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный, ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет», – подчеркнул российский лидер. Москва24

Во время этой беседы председатель СП уведомил президента, что палата вернула в бюджет РФ 26 миллиардов рублей. Она выявила различные необоснованные применения пониженной ставки НДС, провела дополнительные взыскания платежей, не включенных в таможенную стоимость товаров, а также осуществила другие мероприятия для возвращения денег в госбюджет. Ura.Ru