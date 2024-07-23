Путин заявил, что в России «лишних денег нет»

Доходы бюджета России растут, но лишних денег в стране нет, поэтому надо следить за финансовой дисциплиной.

Об этом на встрече с председателем Счетной палаты РФ Борисом Ковальчуком заявил президент страны Владимир Путин, передает ТАССРИА Новости.

«Да, у нас и доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный, ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет», — заявил он.



Глава государства также добавил, что очень рассчитывает на то, что Ковальчук самым внимательным образом будет следить за финансовой дисциплиной.

В начале июля в пресс-релизе на сайте Минфина РФ сообщалось, что нефтегазовые доходы России за январь — июнь подскочили на 68,5% год к году и составили 5,7 трлн рублей.

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Рост поступлений в первую очередь связан с подорожанием российской нефти, отмечается в сообщении. Показатель по итогам первого полугодия сложился на уровне, превышающем базовый. Ожидается, что такая динамика сохранится и в последующие месяцы.