Эксперт оценил, сможет ли Индонезия закупить российскую нефть в условиях потолка цен

Потолок цен не будет препятствовать планам Индонезии закупить российскую нефть, потому что она сможет сделать это со скидкой через «теневой флот».

Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

«Здесь речь не про потолок цены, так как потолок — это запрет на перевозку нефти морским транспортом и страхование, если нефть стоит больше $60 за баррель. А если нефть до тебя дошла, ты можешь ее приобретать по любой цене. США специально это прописали, чтобы цены на мировом рынке не поднялись. Поэтому покупать нефть из РФ сегодня можно по любой цене», — сказал эксперт.



По его словам, так Индонезия сможет покупать дешевую российскую нефть, а после — перепродавать ее. Юшков отметил, что такая схема представляется выгодной и для российской стороны, которая находится в поиске новых покупателей, чтобы отказаться от скидок и повышать цены на нефть.

23 июля Reuters со ссылкой на трех трейдеров писало, что индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina включила сорта нефти из России в свой сентябрьский тендер. По данным агентства, в последний раз Pertamina приобретала российскую нефть более десяти лет назад. Компания хочет приобрести сырье марки Urals для доставки 15–17 сентября на свой нефтеперерабатывающий завод Cilacap, а также марки Sokol для поставки 18–20 сентября. Источник агентства уточнил, что Pertamina может купить российскую нефть, только если та будет продана в соответствии с правилами G7, то есть по $60 за баррель.