Россия и Иран завершили подготовку договора о сотрудничестве

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил об успешном завершении подготовки договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, передает ТАСС.

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Отмечается, что подписать документ должны в ближайшее время. Его текст «удалось финализировать» во время консультаций экспертов правовых и территориальных подразделений МИД двух стран, которые состоялись в столице в июне, подчеркнул Руденко. Он назвал подписание договора «по-настоящему историческим событием».

Ранее сообщалось, что главы внешнеполитических ведомств России и Ирана затронули ряд текущих вопросов двусторонней повестки дня. В МИД РФ отметили, что настрой Москвы и Тегерана на дальнейшее укрепление всего комплекса дружественных российско-иранских отношений подтвержден.

Также ранее сообщалось о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Северной Кореей. Это было сделано в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. Стороны договорились оказывать друг другу военную помощь.