Аналитики прогнозируют повышение ставки ЦБ 26 июля до 18%

Совет директоров Банка России на заседании 26 июля может поднять ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б. п.), до 18% годовых. Такого мнения придерживаются большинство опрошенных ТАСС экспертов.

На предыдущем заседании ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. При этом регулятор допустил возможность ее повышения в дальнейшем. После этого рынок "примерял" на себя различные сценарии - от сохранения до роста ставки сразу до 18%.

Аналитики рассматривают и промежуточный вариант - повышение ставки до 17%, чтобы сохранить "пространство" до понимания оптимального уровня жесткости денежно-кредитной политики после поступления осенью данных по инфляции, росту заработных плат и кредитованию. Эксперты ожидают, что ЦБ также пересмотрит кратко- и среднесрочные прогнозы по инфляции, ключевой ставке и ВВП.

Любое из решений ЦБ - рискованное

Макроэкономические данные и сигналы Банка России говорят о том, что в пятницу будет рассматриваться диапазон решений от сохранения до значительного повышения ключевой ставки, считает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

При этом сейчас любое действие ЦБ несет за собой риски. Так, рост ставки до 18-20% или выше опасен "передавливанием" экономики на фоне действующих эффектов от ужесточения денежно-кредитных условий и отмены льготного кредитования, указывают в "БКС Мир инвестиций". Однако в УК "Первая" полагают, что такое ужесточение (минимум до 18%) необходимо, так как спрос продолжает динамично расти, а предложение отстает от его динамики.

По оценкам Минэкономразвития, в январе - мае 2024 года, ВВП России вырос на 5% в годовом выражении, а потребительский спрос - на 7,8%.

В свою очередь дефицит кадров усиливается, что поддерживает рост зарплат на высоком уровне (+17% в апреле в годовом выражении), отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. В результате инфляция, скорректированная на сезонность, в мае ускорилась до 10,7%, в июне составила 9,3% (в пересчете на год).

"Существенный вклад в рост инфляции внесли волатильные компоненты. Однако устойчивое инфляционное давление также несколько увеличилось, вопреки высоким процентным ставкам", - уточняет эксперт.



При этом достаточный уровень данных, который позволит ЦБ определиться с оптимальным уровнем жесткости денежно-кредитной политики, будет доступен лишь к осени. Поэтому "идеальным решением в преддверии длинного перерыва между заседаниями" может стать повышение ставки только до 17%, полагает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.

"Так, ЦБ формально отреагирует на рост инфляции повышением ставки и сохраняет реальный уровень процентных ставок в экономике (разница между ставкой и инфляцией - прим. ТАСС) на приемлемо высоком уровне 8-10%", - поясняет эксперт.



То, что ЦБ может оставить себе пространство для оценки последствий отмены в июле масштабной льготной программы по ипотеке, считают и в "Цифра брокере". Также во втором полугодии может начать действовать еще один дезинфляционный фактор - темпы роста зарплат могут замедлиться в условиях стабилизации курса рубля и динамики прибыли. Таким образом, экономика может постепенно начать переходить к более сбалансированному росту, а повышение ключевой ставки до 18% - стать достаточным условием для возврата инфляции к 4% к концу 2025 году, добавили в УК "Первая".

Эксперты также подчеркивают, что сохранение ставки на текущем уровне несет существенный риск недооценки достаточной жесткости денежно-кредитной политики, если инфляция будет продолжать расти, а рост цен в мае и июне окажется не всплеском, а повышательным трендом, или же замедление инфляции будет недостаточно быстрым осенью.

Как на повышение отреагирует рынок

"Рост ставки безусловно окажет повышательное давление на кредитно-депозитные ставки, но кривая ставок будет зависеть от риторики регулятора и ожиданий участников рынка - насколько долго продлится период высоких ставок", - поясняет директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

И так как рынок уже заложил рост ставки до 18% (как минимум, в свои краткосрочные продукты), первостепенное внимание будет уделено обновленному среднесрочному прогнозу ЦБ - особенно в части инфляции и ключевой ставки, что даст ориентиры на ближайшие месяцы, отмечает начальник аналитического отдела РСХБ Александр Фетисов.

Кроме того, монетарные решения ЦБ продолжат оказывать давление на фондовый рынок.

"Рисковым активам, таким как акции, довольно трудно конкурировать с доходностью почти 20% в инструментах с небольшим риском", - считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.



На фоне жесткого сценария и рекордных ставок по депозитам российские акции стали пользоваться меньшим интересом у инвесторов. За последние три месяца индекс Мосбиржи потерял около 15% и сейчас торгуется чуть выше 3 000 пунктов.

Начальник отдела кредитного анализа макроэкономики "РСХБ Управление активами" Павел Паевский полагает, что увеличение ставки (вплоть до 19%) может вызвать дополнительное снижение котировок как на долговом рынке, так и на рынке акций, но это снижение не будет драматичным.

Тем не менее на краткосрочном горизонте инвестирования эксперты отдают предпочтение депозитам, фондам денежного рынка и корпоративным облигациям с плавающей ставкой.

"Эти инструменты позволят инвесторам получать 18-20% годовых в рублях и быть готовым к тому, что Банк России может еще в этом году повысить ключевую ставку", - поясняют в Совкомбанке.



При этом эксперты не ожидают существенного влияния ставки на курс рубля по отношению к иностранным валютам. Кроме того, с учетом традиционного замедления деловой активности в июле - августе, роста волатильности на валютном рынке РФ также не ожидается. По оценке "РСХБ Управление активами", колебания курсов основных иностранных валют по отношению к рублю в обе стороны не превысят 5% от текущих уровней.

ЦБ сохранит жесткую риторику

Скорее всего, предстоящее повышение - не последнее в 2024 году, отмечают эксперты. Так, если рост цен в ближайшие месяцы не начнет замедляться при ключевой ставке 18%, к концу года инфляция будет складываться на уровне 8%. В этом сценарии возможно повышение ключевой ставки осенью вплоть до 20%, считают в Совкомбанке.

Повышению ставки до 20% и выше в последующем будет способствовать и сохранение роста номинальных заработных плат в диапазоне 15-20%. "Такой рост зарплат будет стимулировать спрос на кредиты. Замедление инфляции и инфляционных ожиданий будет длительным процессом и приведет к заякореванию инфляционных ожиданий на высоком уровне", - поясняет Федоров из "БКС Мир инвестиций".

Однако вне зависимости от точного значения ставки, борьба ЦБ с инфляцией потребует более длительного периода жесткой денежно-кредитной политики. Так, в общей массе эксперты не ждут снижения ставки в этом году. В Совкомбанке полагают, что ЦБ сохранит показатель на уровне 18% до конца года. Старший аналитик банка "Уралсиб" Ирина Лебедева не исключает, что регулятор может отложить первое снижение даже до начала 2026 года. В АКРА придерживаются самого позитивного сценария и не исключают ее снижения в первом полугодии 2025 года.

При этом в базовом сценарии эксперты закладывают инфляцию в 2024 году на уровне 7%, а в Совкомбанке считают, что годовая инфляция сейчас проходит свой пик в районе 9,3% и далее будет снижаться. "Тенденции последних двух недель говорят о том, что пик годовой инфляции, скорее всего, уже близок к достижению. По крайней мере замедление роста цен за период со 2 по 15 июля наблюдается во всех трех наблюдаемых сегментах - в продовольственном, непродовольственном и сегменте услуг", - добавляет начальник аналитического отдела РСХБ Александр Фетисов.

В то же время проинфляционными факторами остаются острый дефицит кадров на рынке труда, быстрый рост зарплат, по-прежнему мягкая бюджетная политика, повышенные инфляционные ожидания населения и сохраняющееся значительное число льготных программ кредитования.

Прогнозы участников рынка:

АКРА - 18%

ВТБ - 18%

ИК "Велес капитал" - 18%

РСХБ - 18%

"Русский стандарт" - 18%

"Ренессанс капитал" - 18%

SberCIB - 18%

Совкомбанк - 18%

"Тинькофф инвестиции" - 18%

УК "Альфа-капитал" - 18%

УК "Первая" - 18%

"Уралсиб" - 17%

"Альфа-форекс" - 18%

"Финам" - 18%

"Цифра брокер" - 17-18%

"БКС мир инвестиций" - 17%.