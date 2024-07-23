Казахстан существенно нарастил поставки в Россию

Казахстан нарастил в январе - мае экспорт в Китай на 19,4%, в Россию на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Соответствующие данные приводит институт экономических исследований Министерства экономики Казахстана.

"Среди ключевых партнеров Казахстана по экспорту выделяются Китай, Италия и Россия. Поставки в Китай возросли на 19,4%, достигнув $6,8 млрд. В то же время экспорт в Италию сократился на 10,5%, до $4,6 млрд, а в Россию [экспорт в январе - мае] увеличился на 5,7%, до $2,8 млрд", - говорится в сообщении.



В то же время за этот период на 10,1% снизился импорт из России. При этом в сообщении отмечается, что "Россия остается крупнейшим поставщиком товаров в Казахстан, несмотря на уменьшение поставок".

В целом, по данным ведомства, "в первой половине 2024 года Казахстан столкнулся с умеренным сокращением внешнеторгового оборота, составившим $55,3 млрд".

Однако, несмотря на общее снижение, экспорт страны вырос на 1,8%, достигнув $32,5 млрд, в то время как импорт снизился на 7,2%, до $22,9 млрд. Согласно приведенным данным, рост экспорта был поддержан увеличением поставок нефти, меди, радиоактивных элементов и ферросплавов.

По сведениям института экономических исследований, нефть, являющаяся ключевым экспортным товаром Казахстана, принесла $16,2 млрд, что составляет почти половину общего объема экспорта.