Россия направила в Китай трубопроводный газ на рекордную сумму

Власти России в июне 2024 года поставила в Китай трубопроводного газа на максимальные за все время 737 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что стоимость поставок в начале лета выросла на 3,4 процента в месячном и на 29 процентов в годовом выражении — до 737 миллионов долларов. Это новый максимумом для двусторонней торговли двух госудраств.

До этого экспорт газа из России по трубопроводу в Китай превышал 700 миллионов долларов лишь два раза: в мае и феврале его направили на сумму в 713 миллионов долларов.

Ранее эксперты оценили долю России в торговле с Китаем, составлявшую по итогам девяти месяцев прошлого года 5,1 процента для импорта КНР и 3,3 процента для экспорта. При этом совокупные показатели стран Евросоюза и США в торговле с Китаем достигали 13,2 и 11,2 процента соответственно.