Россия увеличила закупки импортного алкоголя

В первом полугодии 2024 года импорт алкоголя вырос на 2% и превысил 48 млн декалитров (дал), прирост составил 961 тыс. дал, рассказал в интервью "РГ" глава Росалькогольтабакконтроля Игорь Алешин.

При этом, по его словам, наблюдается тенденция замещения импорта - меньше завозится из недружественных стран и больше из дружественных. Например, вместо виски из Шотландии стали больше поставлять из Индии, вместо французского вина - грузинское.

"Дорогой европейский алкоголь тоже присутствует в наших магазинах. Но это нишевый продукт, у него свой потребитель, который готов платить за него большие деньги. Мы не чиним препятствий его импорту в Россию. В отличие от тех стран, кто вводит санкции на российский алкоголь", - сказал Алешин.



Он признал, что экспорт российского спиртного продолжает сокращаться: хотя отечественные производители ищут новые рынки сбыта, сделать это не так просто из-за высокой конкуренции.