Эксперт спрогнозировал, что будет с ключевой ставкой ЦБ до конца года
На заседании Совета директоров Центрального Банка 26 июля ключевая ставка будет повышена до 18%, а в четвертом квартале года может начаться ее постепенное снижение. Об этом "РГ" рассказал доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко.
Он пояснил, что новое повышение ключевой ставки станет необходимым шагом для сдерживания инфляционных ожиданий. По данным Центрального банка, инфляционные ожидания существенно возросли, а годовая инфляция к 15 июля достигла 9,19%.
Эксперт также напомнил о действующих ограничениях на кредитование.
Так, с I квартала 2023 года для всех банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций введены прямые ограничения на объем выдаваемых кредитов - макропруденциальные лимиты. С 1 июля 2024 года установлены ограничения на выдачу кредитов наличными, кредитных карт и автокредитов заёмщикам с высокой долговой нагрузкой, увеличены надбавки к коэффициентам риска.
"Это направлено на ограничение долговой нагрузки граждан и повышение устойчивости банков", - пояснил Щербаченко.
Дело в том, говорит он, что долги по потребительским кредитам растут, автокредитование также находится на высоком уровне. При этом банки постепенно повышают ставки по кредитам, что ведет к увеличению задолженностей.
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Также с 1 июля 2024 года Центробанк установил надбавки к коэффициентам риска для снижения рискованной практики банков.
"На мой взгляд комбинация повышения ключевой ставки и ограничений на кредитование поможет замедлить темпы инфляции и обеспечить экономическую стабильность в перспективе",- подчеркнул эксперт.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, что инфляция опустится до 4% в 2026 году. При этом замедляться она начнет, по его словам, уже во второй половине 2024 года и продолжит в течение всего следующего года. В связи с этим, считает Аксаков, Центральный банк начнет снижать ключевую ставку, но делать это будет очень аккуратно.