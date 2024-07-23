Боррель назвал дату первого транша помощи Киеву из доходов от активов РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Киев получит первый транш из доходов от замороженных российских активов в начале августа.

Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.

«Что касается прибылей, я проинформировал министров о прогрессе по первому траншу в 1,4 млрд, который ожидается в начале августа, на следующей неделе», — сказал Боррель.



Ранее сообщалось, что Euroclear переведёт в июле часть доходов от активов России в фонд ЕС для Украины.

Также американский лидер Джо Байден делегировал главам Минфина и Госдепа США свои полномочия по закону о поддержке Украины, в том числе в конфискации активов России.