На Украине прокомментировали блокировку поставок российской нефти

Транзит нефти через Украину осуществляется по-прежнему, его объемы не упали, рассказал глава компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов. Об этом пишет «Прайм».

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в республику перестала поступать нефть от российской компании «Лукойл».

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«Объемы транзита нефти в июле такие же, как и в предыдущие периоды. Нет нефти «Лукойла», но объем такой же», — подчеркнул Чернышов.



Ранее сообщалось, что компания «Лукойл» была внесена на Украине в санкционный список.