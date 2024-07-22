Венгрия и Словакия обратились в ЕК из-за остановки транзита нефти

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия обратились в Еврокомиссию (ЕК) из-за остановки транзита нефти из России через Украину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на М1.

Как пояснил министр, соглашение между Евросоюзом и Украиной об ассоциации подразумевает, что при остановке поставок энергоносителей в Европу, пострадавшие от этого решения страны имеют право инициировать подобный процесс. По словам Сийярто, если же это обращение не принесет результатов, страны могут начать уже юридический процесс — он может потенциально позволить Евросоюзу не исполнять обязательства перед Украиной. Сийярто также подчеркнул, что остановка Украиной транзита российской нефти нарушает соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

«Если и в этом случае не будет решения, то Евросоюз уполномочен пересмотреть свои обязательства в рамках соглашения и тоже не выполнять их, например, в области освобождения от таможенных пошлин. <...> Сегодня мы вместе со Словакией инициировали запуск консультаций с ЕК, предваряющих создание специальной комиссии для разбирательства, поскольку речь о срочном деле. У ЕК есть три дня для проведения консультаций с Украиной», — рассказал он.



Ранее издание Politico сообщило, что Венгрии грозит энергокризис из-за остановки транзита российской нефти.