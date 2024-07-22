Экономисты раскритиковали способы Киева избежать дефолта

Украинские власти на фоне переговоров с кредиторами по реструктуризации 20 миллиардного долга приняли закон, запрещающий выплаты до октября. Киев пытается задавить инвесторов авторитетом, которого у него нет, отметили опрошенные РИА Новости экономисты.

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Ранее Reuters обратило внимание на то, что у Украины осталось совсем немного времени, чтобы избежать дефолта. Однако, по данным агентства, Киев пока не смог достичь соглашения с группой держателей облигаций по поводу реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов. При этом глава Минфина страны Сергей Марченко заявил, что переговоры по этому вопросу продолжаются, а достижение соглашения ожидается к 1 августа.

В свою очередь Верховная Рада законодательно запретила выплаты по внешнему долгу до октября. Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа назвала эту меру «важным элементом реструктуризации, которая позволит сэкономить на платежах по обслуживанию». А экономистов удивили такие действия Киева, которые они посчитали «жестом отчаяния».

«Киев почему-то думает, что на Западе будут считаться с его внутренними законами, но необходимого авторитета у Украины нет», - заметил финансовый аналитик Михаил Беляев.



Экономист Леонид Хазанов же уверен, что «такое запугивание не сработает», так как Западу «есть чем надавить».

«В случае дефолта могут заблокировать счета украинских властей и компаний в европейских и американских банках», - считает он.



Прогнозы Минфина Украины свидетельствуют, что в 2024 году стране предстоит выплатить около 1,02 триллиона гривен (около 25,6 миллиарда долларов) по государственному долгу. В 2025 году эта сумма будет 870 миллиардов гривен (21,8 миллиарда долларов). А всего до 2050 года Украине потребуется погасить госдолг на сумму в 8,5 триллиона гривен (213,5 миллиарда долларов).