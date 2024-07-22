ЦБ представил новую систему расчета курсов доллара и евро

В России курс американской и европейской валют теперь будут устанавливать на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на методологию, представленную российским регулятором.

Ранее американская сторона приняла решение о введении санкций в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ) (посредник для проведения валютных операций на площадке). Рестрикции также коснулись Национального расчетного депозитария (НРД).

Как выяснила газета, Центробанк решил не включать в расчеты весь массив данных от кредитных организаций. ЦБ теперь отсекает крайние значения курса, выбивающиеся из среднего диапазона.

«После отбора значений из среднего диапазона, Банк России проведет их «взвешивание» – уже с учетом величины транзакции. Из этого принципа следует, что сделки большего размера будут сильнее влиять на официальный курс, чем более мелкие», – говорится в публикации.



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Важным нюансом является моделирование регулятором стрессового с точки зрения курсообразования сценария, пишет газета. Цена валют будет устанавливаться исходя из их отношения к официальному курсу доллара Банка России, то есть, с помощью пересчета через кросс-курс. Однако это не касается китайской валюты. Для проведения операции ЦБ планирует брать данные об официальных курсах нацвалют, которые публикуют центробанки других государств.