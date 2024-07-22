Цена бензина АИ-95 обновила рекорд

Биржевая стоимость бензина марки "Премиум-95" по итогам торгов 22 июля незначительно выросла - на 0,14%, тем не менее в очередной раз обновив рекорд 2024 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, бензин Аи-95 подорожал до 74,416 тыс. рубля за тонну. При этом за прошлую неделю рост цены этого вида топлива составил более 6%. Стоимость бензина Аи-95 постепенно приближается к историческому рекорду - самым максимальным значением является 76,876 тыс. рубля за тонну, достигнутое 7 сентября 2023 года.

Бензин Аи-92 подешевел на 1,21% - до 56,638 тыс. рубля за тонну. Ценовым рекордом для бензина Аи-92 является отметка в 70,508 тыс. рублей за тонну, достигнутая 18 сентября 2023 года.

Стоимость летнего дизеля подросла на 0,83% - до 62,461 тыс. рубля за тонну, топочного мазута - снизилась на 0,53%, до 32,516 тыс. рубля за тонну. Сжиженные углеводородные газы подешевели на 3,99% - до 32,182 тыс. рубля за тонну. Торги по топливу для реактивных двигателей (авиакеросину) не проводились.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что правительство в августе может не продлить отмену запрета экспорта бензина, если ситуация будет оставаться напряженной. По его словам, рынок топлива России остается стабильным, однако он чувствительно реагирует на объемы предложения бензина Аи-95.

19 июля стало известно, что Новак поручил профильным ведомствам до 22 июля представить предложения и проект постановления правительства по продлению запрета на экспорт бензина после 1 сентября.