В минэкономики Украины рассказали о дефиците кадров в стране

Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная сообщила, что страна испытывает дефицит кадров, и для роста ВВП стране не хватает 4,5 миллиона работников. Ее слова приводятся на сайте министерства.

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«По предварительным расчетам, для того чтобы обеспечить ежегодный рост ВПП к 2030 году на 7%, нам нужно 4,5 миллиона работников дополнительно», — сообщила она.

В минэнерго отметили, что демографическая ситуация существенно влияет на экономику. По официальным данным, в 2021 году официальный рынок труда насчитывал 11,5 миллиона работников, а в 2023 – девять миллионов.

Свириденко подчеркнула, что одним из серьезных вызовов для экономики стала мобилизация специалистов в ряды ВСУ. Для восполнения дефицита рабочей силы планируется переквалифицировать женщин на профессии, которые традиционно считались мужскими.

До этого заместитель главы министерства инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил, что на Украине женщин будут готовить к работе дальнобойщицами и водителями автобусов.

В конце мая Национальный банк Украины официально признал дефицит рабочей силы в стране из-за мобилизации и миграции. Регулятор отметил, что самая сложная ситуация складывается в сфере логистики и розничной торговли. Кроме того, предприниматели все чаще стали жаловаться на нехватку представителей рабочих специальностей. В других сферах также сохраняется значительный дефицит кадров.