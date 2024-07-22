В РФ подготовят планы развития городов ЛНР и Запорожской области

ВЭБ.РФ планирует приступить к разработке мастер-планов городов в Луганской народной республике и в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз госкорпорации.

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Уточняется, что речь идет о Бердянске, Алчевске, Рубежном, Первомайске и Северодонецке. Подразумевается комплексный план развития территории с определением проблем и потенциала ее развития.

Подчеркивается, что в стране разработают проектные решения, направленные на дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, систем рекреации, транспортно-инженерной инфраструктуры, а также на создание условий для повышения качества жизни населения. В госкорпорации заявили, что корректировки затронут свыше 1,8 млн граждан, проживающих на новых территориях.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о росте производства металлопродукции в Донецкой и Луганской народных республиках за год на 30%. По словам главы государства, этот показатель – хороший результат. Путин обратил внимание на то, что еще много нужно будет сделать для восстановления и модернизации металлургии Донбасса.