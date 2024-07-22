Мишустин оценил строящийся аэропорт в Хабаровске

Глава кабмина Михаил Мишустин в ходе визита в Хабаровский край оценил строительство терминала международных авиалиний аэропорта Хабаровска. Это один из крупнейших аэропортов Дальнего Востока, в прошлом году там было обслужено почти 2,3 млн пассажиров (рост пассажиропотока составил 17% по сравнению с 2022 годом).

В 2019 году в Хабаровске был открыт новый пассажирский терминал внутренних линий с объем инвестиций в 4,9 млрд рублей. Пропускная способность – более трех млн пассажиров в год. По второму этапу развития аэровокзальной инфраструктуры сейчас ведется строительство нового международного терминала. Объем инвестиций в этот проект превышает 6,1 млрд рублей. Площадь объекта составляет 21 тыс. кв. метров, что обеспечит обслуживание более 1 млн пассажиров в год на международных авиалиниях.

Строительная готовность международного терминала аэропорта превышает 85%. Завершается монтаж технологического оборудования, эскалаторов, лифтов, заканчивается внутренняя отделка и наружное благоустройство. Строительная готовность здания будет обеспечена в сентябре 2024 года. В марте 2025 года планируется принять первых пассажиров на международных линиях в регионе. Аэропорт Хабаровск является единственным на Дальнем Востоке, эксплуатирующим две взлетно-посадочные полосы.

В ходе осмотра строительных площадок терминала и.о. губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин доложил Мишустину о ходе реализации мастер-планов в крае.

По его словам, мастер-план является ярким примером реализации всех форматов инфраструктурного меню. Он привел в пример строящуюся объединенную набережную, где предусмотрено гидротехническое сооружение – это будет самый большой объект набережной в ДФО. Демешин добавил, с помощью механизма дальневосточной концессии будет реализован Дальневосточный художественный музей, идет реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров.

«Конечно, это и совместное освоение с КНР, с нашими друзьями из Китая, острова Большой Уссурийский. Этот проект мы уже рассчитываем в этом году начать. Средства выделены по погранпереходам», – рассказал Демешин.



Михаил Мишустин отметил, что все основные точки притяжения региона планомерно восстанавливаются.

«Инфраструктурное меню для этого создано, поэтому все инструменты, которыми можно пользоваться — федеральная поддержка, региональная, конкурсы, единая президентская субсидия — это все инструменты в умелых руках, которые дадут возможность мастер-планирования городов замечательного, красивого Хабаровского края, сделать все в срок и вовремя. Абсолютно уверен, что все у нас получится!», – добавил премьер-министр.



Визит Михаила Мишустина в регион начался сегодня, до этого два дня он работал в Магадане. В программе визита – посещение завода энергетического машиностроения «Дальэнергомаш», в Дальневосточного госуниверситета путей сообщения и детской краевой клинической больнице имени А. К. Пиотровича.

В мероприятиях совместно с главой кабмина принимают глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, министр транспорта РФ Роман Старовойт и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.