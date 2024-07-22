Дедолларизация в мире продолжится и после ухода Байдена

Мировой тренд на дедолларизацию будет наблюдаться и после ухода Джо Байдена из президентской гонки США и смены кандидата от Демократической партии. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на экспертов Anderida Financial Group.

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Информация о том, что глава государства не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, появилась в минувшее воскресенье. С соответствующим объявлением выступил он сам. Байден отметил, что в качестве кандидата от партии поддерживает кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Аналитики назвали замену кандидатов «опасной игрой». При этом динамика валюты, как отмечают они, является долгосрочным процессом, который глобально ляжет на плечи следующего президента.

Ранее независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр заявила о запуске американскими властями процесса дедолларизация мировой экономики. По ее словам, из-за политики государства «у людей просто нет выбора». В этой связи процесс уже наблюдается, отметила собеседница.