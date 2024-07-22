Аналитики определились с прогнозом по ключевой ставке ЦБ

На ближайшем заседании 26 июля совет директоров Банка России перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики после паузы, которая длилась семь месяцев. Этого ждет большинство аналитиков, опрошенных СМИ. По их мнению, регулятор поднимет ставку.

Большинство аналитиков, опрошенных «Ведомостями», (15 из 19) считают базовым вариантом рост ключевой ставки с нынешних 16 до 18%. Девять экспертов допускают, что ставка может быть установлена на уровне 17–17,5%. Два других респондента склоняются к более жесткому сценарию — 19–20%, еще два — к более мягкому: 17%.

Повышения ставки на 200 б.п. ожидают также 22 из 30 экспертов, опрошенных РБК. Подъема с 16 до 17% ожидают 6 из 30 участников консенсус-прогноза издания. Еще два участника консенсус-прогноза полагают, что ЦБ оставит ставку без изменений — 16% годовых. Большинство экспертов, опрошенных Forbes, также склоняется к тому, что ЦБ не дойдет до «экстремальных» 20%, ограничившись повышением на 1–2 п. п.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале июля отмечала, что российская экономика «в значительной степени» отклонилась от базового сценария: «Проинфляционные риски не только возросли, но и реализовались. Но и, конечно, в июле на повестке будет обсуждение повышения ставки». При этом Набиуллина добавила, что основным предметом обсуждения будет шаг повышения показателя.

Зампред Банка России Алексей Заботкин также указывал, что «на столе» у регулятора среди вариантов при принятии решения по ставке, скорее всего, будет повышение на 1–2 п.п., до 17–18%.

В текущий момент наблюдается рост рисков того, что Центробанк на заседании 26 июля после долгой паузы продолжит цикл ужесточения денежно-кредитной политики, констатирует главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. При этом риски ужесточения ДКП были уже и на июньском заседании, однако тогда регулятор взял паузу и сохранил ставку на уровне 16%. В последние месяцы, несмотря на высокие ставки в экономике, инфляция перешла к росту, что будет способствовать более жесткой позиции регулятора. В сложившихся обстоятельствах эксперт ожидает, что на июльском заседании Центробанк поднимет ставку сразу на 200 б.п. до 18%. При этом он может изменить сигнал в комментариях на нейтральный, в частности убрав указание на возможное повышение ставки на одном из ближайших заседаний.