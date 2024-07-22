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Аналитики определились с прогнозом по ключевой ставке ЦБ

На ближайшем заседании 26 июля совет директоров Банка России перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики после паузы, которая длилась семь месяцев. Этого ждет большинство аналитиков, опрошенных СМИ. По их мнению, регулятор поднимет ставку.

Аналитики определились с прогнозом по ключевой ставке ЦБ
© ТАСС

Большинство аналитиков, опрошенных «Ведомостями», (15 из 19) считают базовым вариантом рост ключевой ставки с нынешних 16 до 18%. Девять экспертов допускают, что ставка может быть установлена на уровне 17–17,5%. Два других респондента склоняются к более жесткому сценарию — 19–20%, еще два — к более мягкому: 17%.

Повышения ставки на 200 б.п. ожидают также 22 из 30 экспертов, опрошенных РБК. Подъема с 16 до 17% ожидают 6 из 30 участников консенсус-прогноза издания. Еще два участника консенсус-прогноза полагают, что ЦБ оставит ставку без изменений — 16% годовых. Большинство экспертов, опрошенных Forbes, также склоняется к тому, что ЦБ не дойдет до «экстремальных» 20%, ограничившись повышением на 1–2 п. п.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале июля отмечала, что российская экономика «в значительной степени» отклонилась от базового сценария: «Проинфляционные риски не только возросли, но и реализовались. Но и, конечно, в июле на повестке будет обсуждение повышения ставки». При этом Набиуллина добавила, что основным предметом обсуждения будет шаг повышения показателя.

Зампред Банка России Алексей Заботкин также указывал, что «на столе» у регулятора среди вариантов при принятии решения по ставке, скорее всего, будет повышение на 1–2 п.п., до 17–18%.

В текущий момент наблюдается рост рисков того, что Центробанк на заседании 26 июля после долгой паузы продолжит цикл ужесточения денежно-кредитной политики, констатирует главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. При этом риски ужесточения ДКП были уже и на июньском заседании, однако тогда регулятор взял паузу и сохранил ставку на уровне 16%. В последние месяцы, несмотря на высокие ставки в экономике, инфляция перешла к росту, что будет способствовать более жесткой позиции регулятора. В сложившихся обстоятельствах эксперт ожидает, что на июльском заседании Центробанк поднимет ставку сразу на 200 б.п. до 18%. При этом он может изменить сигнал в комментариях на нейтральный, в частности убрав указание на возможное повышение ставки на одном из ближайших заседаний.

Экономика
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