Украина договорилась о реструктуризации долга

Киев достиг "принципиальных договоренностей" с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины в отношении реструктуризации внешнего долга.

Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины. Это важный этап процесса реструктуризации долга, который позволит сэкономить $11,4 млрд на его обслуживании в течение следующих трех лет и $22,75 млрд до 2033 года. Таким образом, мы сможем высвободить ресурсы на насущные нужды: нашу оборону, социальную защиту и восстановление", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.



Ранее Верховная рада разрешила кабмину Украины приостановить выплаты по внешнему долгу до достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации и установила 1 октября как крайний срок моратория. Как пояснила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, эта мера фактически понадобится, "если соглашение о реструктуризации не будет достигнуто до 10 августа", когда "наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году". В начале июля член комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре, власти страны продолжают переговоры с кредиторами по поводу реструктуризации внешнего долга.

17 июня агентство Reuters со ссылкой на главу украинского Минфина Сергея Марченко сообщило, что ведомство не смогло достичь соглашения с держателями украинских евробондов о реструктуризации долга. Марченко информировал агентство, что переговоры на данном этапе провалились, однако Киев будет продолжать работу, чтобы достичь соглашения к августу, когда истекает период приостановки выплат. Между тем в мае газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что группа иностранных инвестиционных компаний, владеющая пятой частью еврооблигаций Украины на сумму $20 млрд, планирует вынудить Киев платить проценты по долгу уже в следующем году в обмен на списание значительной части непогашенного долга. По данным газеты, кредиторы рассчитывают получить до $500 млн в виде ежегодных процентных выплат. Если сделку заключить не удастся, Украина может объявить дефолт, считают аналитики WSJ.