В России начнут выращивать виноград в неожиданных местах

В связи с повышением температуры в некоторых регионах России виноград смогут выращивать гораздо более севернее, чем это происходит сейчас. Однако это может привести к конфликту с другими сельскохозяйственными культурами, сообщил руководитель Группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков РИА Новости.

Исследования показывают, что к концу столетия до 90% традиционных регионов-производителей вина могут исчезнуть или сильно измениться из-за глобального потепления. Это особенно касается равнинных или прибрежных регионов юга Франции, севера Испании, юга Италии, Калифорнии и Австралии.

Горчаков отметил, что изменения климата приведут к более частым и продолжительным периодам жары, изменению влажности и циклов температур в течение года, а также к изменениям в продолжительности солнечных дней.

Он также подчеркнул, что для выращивания винограда на новых территориях потребуются дополнительные ресурсы для орошения, раннего сбора и хранения урожая. Но точные затраты можно будет определить только через два-три года.