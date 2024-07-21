На Кипре пообещали достроить терминал СПГ после выхода КНР из проекта

Терминал для импорта сжиженного природного газа (СПГ) в районе энергетического центра в Василикосе на Кипре будет достроен после отказа китайской стороны от участия в проекте. Об этом заявил кипрский министр энергетики, торговли и промышленности Йоргос Папанастасиу, на которого ссылается на своем сайте газета Politis.

Издание сообщило, что глава Минэнерго дал понять, что ранее заключенный контракт на возведение терминала прекратил свое действие после объявления в четверг китайским строительным консорциумом CPP-Metron Consortium Ltd (CMC) о выходе из проекта и подтверждения этого кипрской национальной компанией ETYFA, которая являлась второй стороной соглашения.

При этом Папанастасиу указал на стратегическое значение и необходимость проекта для Кипра по той причине, что импорт природного газа позволит уменьшить стоимость производства электроэнергии традиционным путем и, как следствие, понизить в стране энерготарифы. Министр заявил, что терминал в Василикосе будет обязательно достроен, и пообещал представить президенту Республики Кипр Никосу Христодулидису предложения о вариантах завершения его возведения.

В четверг консорциум CMC сообщил о расторжении контракта с ETYFA под предлогом того, что ему пришлось в течение нескольких лет вести работу в рамках указанного проекта без надлежащих и своевременных платежей. Также было заявлено, что консорциум, вопреки мартовским обещаниям главы кипрского Минэнерго, не получил вообще никаких выплат за работы, произведенные в текущем году. В связи с этим в CMC подчеркнули, что ни от одного подрядчика нельзя ожидать, что он будет работать бесконечно в кредит.

Первый камень в строительство терминала по импорту СПГ в Василикосе был заложен в 2020 году занимавшим тогда пост президента Кипра Никосом Анастасиадисом. Изначально запланированный бюджет проекта составлял 290 млн евро, однако в отчете, который в этом году подготовила кипрская Счетная палата, отмечалось, что из-за задержек строительства и нарушений государственных контрактов возведение терминала уже обошлось налогоплательщикам в 542 млн евро.