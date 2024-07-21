Бразилия предложила кандидатуру Колумбии на членство в БРИКС

Бразилия выдвинула кандидатуру Колумбии на членство в БРИКС, сообщает ТАСС со ссылкой на бразильского посла в РФ Родриго де Лима Баэна Соареса.

По его словам, президент Луис Инасиу Лула да Силва предложил Колумбию в качестве нового полноценного члена БРИКС. Данный вопрос обсуждался членами объединения. Так дипломат ответил на вопрос, какая из стран Латинской Америки, по его мнению, может стать следующим членом БРИКС.

Лукашенко посетит саммит БРИКС в Казани

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В нем примут участие лидеры государств, входящих в объединение. Председательство в БРИКС перешло к России с 1 января 2024 года, оно продлится до конца года и включает в себя более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику.