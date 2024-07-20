$88.02+0.1596.04-0.06
Почта

Китай сократил импорт российского СПГ

Китай в первом полугодии 2024 года снизил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, свидетельствуют данные на сайте Главного таможенного управления КНР.

Китай резко сократил импорт российского СПГ
© РИА Новости

За первые шесть месяцев Китай импортировал из России 3,5 миллиона тонн СПГ. Этот показатель на 9,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

При этом поставки нефти увеличились на 4,8% и превысили 55 миллионов тонн.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности поставлять газ через территорию Украины после 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

Экономика
Александр Новак
2