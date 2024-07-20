Европа рекордно закупилась рыбой у России

Поставки российской рыбы в страны Евросоюза в мае выросли на 15% месяц к месяцу, до 19,9 тыс. тонн общей стоимостью €65 млн. Это максимальный результат с начала текущего года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные евростата.

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ЕС наращивает закупки рыбы у России уже четвертый месяц подряд. Основная доля майских поставок пришлась на рыбное филе — €32,7 млн. Следом идет замороженная рыба. Ее импорт за месяц увеличился на 13%, до €22 млн. Поставки сушеной рыбы или рыбы в рассоле за период взлетели в 3,1 раза, до €8,8 млн. Кроме того, в мае после двухмесячного перерыва возобновились поставки моллюсков (€947 тыс.)

По итогам мая Россия вошла в топ-10 поставщиков рыбы в Европу, заняв девятое место. Основным покупателем были Нидерланды. Страна закупила продукции на €18,5 млн.

До этого в России обвинили страны Балтии в планах оставить Европу без российской рыбы.