Российские бумаги в Казахстане стали покупать со скидкой в 50%

Брокер NGDEM Global предложил тендер владельцам некоторых российских ценных бумаг, чтобы их выкупить. Об этом компания сообщила на своем сайте. Цены на акции при этом примерно вдвое ниже тех, по которым они торгуются.

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Ранее казахстанский депозитарий попросил российских инвесторов вывести свои акции из контура страны до 1 августа. Это связано с американскими санкциями против Мосбиржи, НРД и НКЦ.

Минфин США дал время до 13 августа, чтобы свернуть операции с Мосбиржей после того, как она оказалась под санкциями.

Какие еще события стоит ждать на рынке к этому сроку? Комментирует эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

Андрей Бархота, эксперт финансового рынка

«Выкуп с дисконтом финансовых инструментов, перевод части портфеля в казахские брокеры или брокеры дружественных стран, но не российские — это подготовка к августу с учетом тех последних санкций, которые были введены. Это санкции против Московской биржи, и последствия этих санкций на самом деле еще сказываются. В частности, у нас на рынке происходит аномальная ситуация, когда есть ожидания роста процентных ставок, речь идет о доходности ОФЗ, о росте ставок межбанковского рынка, естественно, о росте ключевой ставки. При этом рубль еще подвержен ревальвации, то есть укрепляется относительно доллара. И эта ситуация во многом аномальная, потому что либо ставки должны снижаться, либо рубль тоже должен ослабляться. Далее возникает тема с финансовыми инструментами, это акции и облигации. Здесь действуют санкции против Московской биржи, следовательно, возникают резкие перетоки финансовых инструментов от одного брокера к другому. Более того, это не просто перетоки внутри России, но еще выходы на трансграничный уровень, то есть перевод инвестиционных инструментов брокеров других стран, в том числе дружественных. Мало того что валютный рынок настраивается во многом в ручном режиме в части официальных курсов, но и другие соответствующие сегменты финансового рынка тоже могут перейти на ручной режим управления. И отсюда опасения участников рынка, инвесторов относительно того, что надо хеджироваться, надо выводить свои неоднозначные активы в другие юрисдикции. И нам сейчас кажется, что рынок находится в состоянии затишья, в каком-то равновесии, на самом деле это не равновесие. Это некая трещина, которая расширяется каждую неделю».



Ранее брокер БКС остановил вывод и ввод казахстанских тенге и турецкой лиры из-за усложнения расчетов и увеличения их сроков. Аналогично с лирой поступил брокер ВТБ, а в «Финаме» запретили маржинальные сделки с этой валютой. Все это произошло также после санкций против Мосбиржи и в преддверии 13 августа.