Россия может сократить экспорт ячменя более чем вдвое

Экспорт ячменя в текущем сельхозсезоне (1 июля 2024 года - 30 июня 2025 года) может снизиться более чем в два раза по сравнению с показателем за прошлый сезон, до 3,5 млн тонн. Об этом говорится в презентации генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрием Рылько, представленной на конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора "Где маржа 2024".

По итогам завершившегося сельхозсезона экспорт ячменя из России составил свыше 8 млн тонн.

Как указывается в материалах, валовый сбор ячменя в прошлом сезоне составил 21,1 млн тонн, в то время как по итогам текущего сезона, по прогнозу ИКАР, сбор может снизиться до 16,9 млн тонн.