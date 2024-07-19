Россия может сократить экспорт ячменя более чем вдвое

Россия в текущем сельхозсезоне может сократить экспорт ячменя более чем вдвое
Экспорт ячменя в текущем сельхозсезоне (1 июля 2024 года - 30 июня 2025 года) может снизиться более чем в два раза по сравнению с показателем за прошлый сезон, до 3,5 млн тонн. Об этом говорится в презентации генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрием Рылько, представленной на конференции сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора "Где маржа 2024".
По итогам завершившегося сельхозсезона экспорт ячменя из России составил свыше 8 млн тонн.
Как указывается в материалах, валовый сбор ячменя в прошлом сезоне составил 21,1 млн тонн, в то время как по итогам текущего сезона, по прогнозу ИКАР, сбор может снизиться до 16,9 млн тонн.
"Возможно, никогда наша страна не сеяла так мало ярового ячменя, как в этом году. Хотя за последние годы мировой рынок ячменя утрачивал свою значимость - росла доля пшеницы и кукурузы", - подчеркнул Рылько.