Биржевая стоимость бензина АИ-95 достигла рекордной отметки

Биржевая стоимость бензина марки "Премиум-95" по итогам торгов в пятницу поднялась выше 74 тыс. рублей за тонну впервые с сентября 2023 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Это значение также является рекордом 2024 года.

На торгах в пятницу цена бензина Аи-95 выросла на 0,49%, до 74,313 тыс. рублей за тонну. При этом за неделю рост цены этого вида топлива составил более 6%. Стоимость бензина Аи-95 близка и к историческому рекорду - самым максимальным значением является 76,876 тыс. рублей за тонну, достигнутое 7 сентября 2023 года.

Бензин Аи-92 немного подешевел - на 0,99%, до 57,333 тыс. рублей за тонну. Ценовым рекордом для бензина Аи-92 является отметка в 70,508 тыс. рублей за тонну, достигнутая 18 сентября 2023 года.

Стоимость топочного мазута увеличилась на 1,82%, до 32,688 тыс. рублей за тонну, летнего дизеля - на 1,26%, до 61,949 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы подешевели на 0,63%, до 33,521 тыс. рублей за тонну. Торги по топливу для реактивных двигателей (авиакеросину) в пятницу не проводились.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что правительство в августе может не продлить отмену запрета экспорта бензина, если ситуация будет оставаться напряженной. По его словам, рынок топлива России остается стабильным, однако он чувствительно реагирует на объемы предложения бензина Аи-95.