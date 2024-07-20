Европа рекордно закупилась рыбой у России

Россия в конце весны продала в ЕС 17,9 тысячи тонн рыбы на 65 миллионов евро.

Более половины европейского импорта приходится на рыбное филе, при этом стоимость поставок осталась на уровне 32,7 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных евростата. Закупки замороженной рыбы выросли на 13% — до 22 миллионов евро.

В России нашли способ снизить цены на рыбу

В мае после перерыва в два месяца возобновились поставки моллюсков — на 947 тысяч евро. Главным покупателем российской рыбы в мае были Нидерланды, а больше остальных увеличила закупки Португалия — почти в 4 раза. Россия по итогам месяца стала девятым крупнейшим поставщиком рыбы в Евросоюз, поднявшись за месяц на одну позицию.