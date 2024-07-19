Новак поручил ведомствам представить проект запрета на экспорт бензина

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам до понедельника представить предложения и проект постановления правительства по продлению запрета на экспорт бензина после 1 сентября, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС протокола совещания у Новака.

Минэнерго, Минфин и Федеральная таможенная служба должны до 22 июля представить проект доклада вице-премьеру с предложением и обоснованием введения временного запрета поставок бензина за рубеж с осени и проект соответствующего правительственного акта, говорится в протоколе.

Кроме того, Новак поручил Минэнерго ускорить работу по подготовке документа правительства о мерах по недопущению "серого" экспорта нефтепродуктов, доложив о результатах до 22 июля, а также обеспечить мониторинг цен на нефтепродукты.

Кабмин с 1 марта по 31 августа 2024 года ввел временный запрет экспорта бензина, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. С 20 мая экспорт бензина вновь был разрешен на июнь, затем разрешение на поставки продлили ко конца июля, объяснив это насыщенностью внутреннего рынка топливом.

В середине июля Новак говорил журналистам, что правительство в августе может не продлить отмену запрета экспорта бензина, если ситуация будет оставаться напряженной. По словам Новака, рынок топлива России остается стабильным, но он чувствительно реагирует на объемы предложения Аи-95.